Scontro auto-scooter sulla Vittoria-Scoglitti. Morta una donna di 47 anni

Scontro mortale stanotte sulla Vittoria-Scoglitti tra una autovettura Fiat Panda e uno scooter Peugeot, a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna originari della Romania. La donna di 47 anni è deceduta sul colpo. L’uomo, 48 anni, è ricoverato all’ospedale Guzzardi di Vittoria e non sarebbe in pericolo di vita. Dell’incidente, avvenuto attorno alle 22.30, per il quale procedono i carabinieri della stazione di Scoglitti, è stata informata l’autorità giudiziaria.