Scontro tra ambulanza e camion ad Agrigento, feriti tre soccorritori

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale ha coinvolto l’ambulanza della postazione Alfa 1-Agrigento e un camion. Il sinistro è avvenuto nella città dei templi. Nell’impatto sono rimasti feriti i tre soccorritori che erano a bordo del mezzo del 118. I tre sono stati portati nel Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’incidente avvenuto ad Agrigento si aggiunge a quello registrato sempre nella giornata di oggi a Santa Teresa di Riva, dove un’ambulanza con due soccorritori a bordo è stata travolta dalle onde.

Le parole del presidente della Seus 118

Riccardo Castro e Giuseppe Misuraca, presidente e direttore della Centrale operativa Seus, esprimono «profonda vicinanza ai sanitari coinvolti, augurando una pronta e completa guarigione. Desideriamo esprimere – aggiungono – la nostra piena solidarietà e il nostro ringraziamento all’equipaggio coinvolto, che quotidianamente opera con dedizione e senso del dovere al servizio della collettività. Un invito da parte mia in qualità di presidente Seus 118 – afferma Castro – a tutti i miei ragazzi operatori del 118 Sicilia alla massima prudenza. Ancora una volta giunga a tutti loro un abbraccio per lo spirito di servizio dimostrato anche in condizioni climatiche così complesse».

