Scontri durante la partita Siracusa-Acireale: 46 denunciati

Sono 46, tra cui un minore, i denunciati all’autorità giudiziaria in seguito alla partita di calcio di mercoledì scorso tra il Siracusa e l’Acireale. In questa occasione si sono verificati degli scontri tra gruppi di ultras di entrambe le squadre avversarie. I soggetti sono stati identificati attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Le denunce sono scattate per atti di danneggiamento, violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con l’utilizzo e il lancio di oggetti atti a offendere. Per tutti i denunciati saranno emessi dei provvedimenti DASPO per impedire ai tifosi di entrare all’interno di impianti sportivi e assistere alle partite di calcio.