Tensione prima di Palermo-Carrarese: scontro tra tifosi rosanero nei pressi del Barbera

29/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di agitazione questo pomeriggio fuori dallo stadio Renzo Barbera, dove due gruppi di tifosi rosanero sono venuti alle mani nella zona ristoro che precede gli ingressi. La partita Palermo-Carrarese, valida per la 14esima giornata di Serie B, era in programma alle 19.30 quando, all’improvviso, è scoppiata una lite che ha generato caos e un fuggi fuggi generale.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine

Secondo le prime ricostruzioni, le cause dello scontro non sono ancora chiare, ma la rissa sarebbe durata pochi istanti grazie al rapido intervento della polizia, che ha riportato l’area alla calma ed evitato ulteriori tensioni in vista del match tra Palermo e Carrarese, poi terminato con la vittoria dei padroni di casa per 5-0. Sono in corso accertamenti per chiarire dinamiche e responsabilità.

