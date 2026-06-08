Bimbo di sette anni trasportato d’urgenza a Roma con volo di Stato

Si è concluso nella tarda serata di ieri un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo C-130J della 46esima brigata aerea dell’aeronautica militare. Il volo ha permesso il trasferimento rapido e sicuro di un bambino di appena 7 anni, in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Sigonella a quello di Ciampino. Lo rende noto l’aeronautica militare, sottolineando in una nota che il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere cure specialistiche salvavita.

Volo salvavita urgente

Date le condizioni critiche del bambino, si è reso necessario l’impiego di un C-130J. Per cui un assetto aereo di grandi dimensioni capace di imbarcare direttamente l’autoambulanza con a bordo il paziente e l’equipe medica di supporto. Garantendo così la continuità dell’assistenza durante tutte le fasi del viaggio. La richiesta di intervento, resasi necessaria per garantire la massima tempestività, è stata avanzata dalla prefettura di Roma.

Da Sigonella a Ciampino

L’equipaggio della 46esima brigata aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per questo genere di emergenze, ha completato le procedure di imbarco a Sigonella decollando intorno alle ore 23:30 locali. Il velivolo è atterrato sulla pista di Ciampino poco prima dell’una di notte. Dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera della Capitale. Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Cioè l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale.