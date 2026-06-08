Ballottaggio Comunali 2026, i risultati a Ispica: Muraglie è il nuovo sindaco

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un turno di ballottaggio equilibrato, ma con risultati costanti, quello delle Comunali 2026 a Ispica. Dove le urne hanno indicato come nuovo sindaco Pierenzo Muraglie, sostenuto da liste civiche. Niente da fare per il suo sfidante, Serafino Arena, candidato di ControCorrente, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Già al primo turno, Muraglie era stato in costante vantaggio sugli sfidanti, pur non centrando l’elezione immediata. Arrivata con il ballottaggio, che ha registrato un’affluenza alle 15 di oggi del 51,3 per cento. Dieci punti in meno del primo turno.

sezioni scrutinate: 14 / 14

CANDIDATO SINDACOVOTI%
Serafino Arena, candidato sindaco a Ispica al ballottaggio per le elezioni Comunali 2026SERAFINO ARENA (ControCorrente+M5S+AVS)2971
43,11%
Lucio Muraglie, candidato sindaco a Ispica al ballottaggio per le elezioni Comunali 2026PIERENZO MURAGLIE (civiche)392156,89%

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