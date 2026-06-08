Un incendio ha totalmente distrutto un negozio di corso Indipendenza a Catania. L’attività commerciale interessata dal rogo, nei giorni scorsi, è specializzata nella vendita di biciclette, quad e mezzi di mobilità elettrica. Sul posto, dopo una segnalazione, sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri.

L’intervento dei carabinieri per l’incendio nel negozio di corso Indipendenza

Quando i militari sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già avvolto gran parte dei locali e una densa colonna di fumo si stava propagando nell’area circostante. Priorità assoluta dei militari è stata quella di salvaguardare l’incolumità delle persone presenti all’interno del negozio di corso Indipendenza dove era divampato l’incendio. I carabinieri, infatti, hanno raggiunto e fatto evacuare quanti si trovavano all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. Messe in sicurezza le persone, i militari hanno provveduto per impedire che la situazione potesse avere conseguenze ancora più gravi.

Tre persone colte da malore

Mentre i militari delimitavano l’area e garantivano le prime misure di sicurezza, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Presenti sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che hanno soccorso tre persone colte da malore per l’inalazione dei fumi, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’incendio ha completamente distrutto il negozio di corso Indipendenza a Catania causando la perdita dell’intera attività commerciale e dei mezzi custoditi all’interno. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la natura e le cause dell’incendio, per individuare le eventuali responsabilità e per quantificare l’ammontare complessivo dei danni.