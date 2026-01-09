Scomparso da giorni, 62enne trovato morto nel Siracusano

scomparso da giorni

Era scomparso da giorni ed è stato ritrovato morto nel Siracusano un 62enne originario di Priolo. Il corpo è stato rinvenuto nelle vicinanze dell’ex stazione ferroviaria del Comune nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, il decesso potrebbe risalire alle ultime ore o alla giornata precedente al ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti il medico legale e il magistrato della procura di Siracusa che ha aperto un’inchiesta. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione della scomparsa e si sono svolte secondo il piano provinciale previsto in questi casi. Alle operazioni hanno partecipato forze dell’ordine, protezione civile e volontari, con l’impiego di pattuglie a terra, unità cinofile e droni. Le perlustrazioni sono partite dalle aree più prossime ai luoghi frequentati dall’uomo, estendendosi progressivamente anche a zone difficilmente accessibili, sorvolate dall’elicottero dei vigili del fuoco.