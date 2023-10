Un 18enne è scomparso da Caltanissetta: ricerche in corso

Si chiama Gabriele Antonio Pio Gentile, il giovane (classe 2004) scomparso da Caltanissetta nella serata di ieri. Secondo quanto emerso durante la cabina di regia che si è tenuta oggi pomeriggio nella sala operativa della protezione civile delle prefettura – a cui ha preso parte anche la prefetta Chiara Armenia – il ragazzo, nato a Enna, si sarebbe volontariamente allontanato dalla sua abitazione in contrada Cusatino a Caltanissetta. Alto 1,75 centimetri di corporatura normale, il 19enne ha i capelli corti di colore chiaro, gli occhi azzurri.

Quando è uscito dalla sua abitazione, dove non ha più fatto ritorno, indossava un paio di jeans di colore blu, una maglietta scura con una scritta bianca, delle scarpe da lavoro e un marsupio nero con delle strisce rosse. L’appello che arriva dalla prefettura a chiunque dovesse vederlo o a chiunque avesse informazioni in merito è di contattare il numero unico per le emergenze (112).

