Mascali, ragazza di 17 anni scomparsa da una comunità. Il padre: «Siamo disperati, aiutateci»

Una ragazza 17 anni, Melissa Fuselli, è scomparsa lunedì 8 maggio da una comunità di Mascali, in provincia di Catania. Alta circa un metro e sessanta centimetri, occhi castani come i lunghi capelli. Stando a quanto è stato ricostruito finora, la minorenne sarebbe stata avvistata nella giornata di ieri a Misterbianco in compagnia di un’altra ragazza di 15 anni. Melissa Fuselli ha portato con sé il cellulare che, però, stando a quanto riferito dai parenti, risulta essere spento. I familiari della giovane hanno lanciato l’allarme della scomparsa e fatto un appello anche durante la trasmissione Chi l’ha visto? in onda ieri sera su Rai3. «Melissa ti scongiuro, chiamami!», è stato l’accorato appello del padre. «Per favore, siamo disperati. Chiunque l’abbia vista, ci aiuti».