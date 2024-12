Scommesse clandestine: otto denunciati e sanzioni a Catania e provincia

Contrasto al gioco illegale a Catania: controlli interforze coordinati dalla polizia di Stato con 8 denunciati e sanzioni per 200mila euro. L’attività é stata orientata principalmente alla verifica del rispetto delle normative vigenti in tema di contrasto dell’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, al gioco lecito, alla tutela dei minori, nonché alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Nel mirino delle forze di polizia sono finiti 70 centri di gioco e agenzie di raccolta scommesse, distribuite su tutto il territorio provinciale. L’attività ispettiva ha consentito di scoprire otto agenzie di scommesse abusive e di denunciare i rispettivi responsabili, nonché di contestare numerose sanzioni amministrative, principalmente perché all’interno dei locali sono state rinvenute apparecchiature telematiche, per giochi legali, non collegate alla rete autorizzata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In questo caso, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, per un ammontare di circa 200mila euro, è scattato anche il sequestro amministrativo delle apparecchiature.