Foto di Dario De Luca

Catania, sciopero nel lotto Centro. Strade invase dai rifiuti. Comune cerca di fronteggiare l’emergenza

Risveglio con strade invase dai rifiuti per i cittadini che vivono nel lotto Centro del Comune di Catania. L’area interessata è quella servita dal consorzio Gema, società di Pagani in provincia di Salerno, che si occupa della raccolta nell’area più grande e più problematica del capoluogo etneo. I motivi sono legati a uno sciopero proclamato dalla Funzione pubblica della Cgil. «C’è stata un’adesione massiccia e si stanno espletando solo i servizi essenziali – spiega a MeridioNews Alfio Leonardi della Fp Cgil Igiene ambientale – Si è deciso di alzare l’asticella della protesta nei confronti del consorzio Gema per portare avanti una serie di ragioni fondamentali».

Dietro lo sciopero ci sono i «mancati pagamenti legati al contratto ma anche quelli del versamento dei Tfr – aggiunge il sindacalista – C’è anche la questione della mancata stabilizzazione dei precari e una cattiva organizzazione generale nel servizio. Ci sono problemi sui mezzi, anche legati all’igiene». Lo sciopero, stando alle previsioni, dovrebbe proseguire fino a mezzanotte anche se, secondo quanto appreso da MeridioNews, da Palazzo degli Elefanti si sta cercando di fare rientrare la protesta per riuscire a superare l’emergenza. Secondo le previsioni iniziali lo stop avrebbe dovuto riguardare una decina di lavoratori a turno ma, a conti fatti, sono circa il 70 per cento quelli che hanno incrociato le braccia aderendo alla protesta.