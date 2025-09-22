Foto di Trolvag

Un arresto per la sparatoria a Scicli. È finito in manette un 28enne albanese, arrestato dai carabinieri. Le manette sono scattate dopo che l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola rubata e di un pugnale. L’operazione è scaturita da un’indagine partita in seguito alla segnalazione della presenza di uomini armati per le strade cittadine.

La cronaca di quanto accaduto

In via Aleardi, i militari hanno individuato il 28enne con ferite alla testa e ancora armato. Le lesioni sarebbero riconducibili a una lite avvenuta poco prima in largo Gramsci, dove il 28enne e un connazionale avrebbero avuto un violento alterco con due tunisini. Durante lo scontro, uno dei due albanesi avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco, probabilmente a pallini, che hanno provocato lievi ferite ai due nordafricani.

L’uomo, dopo essere stato medicato all’ospedale Maggiore di Modica, è stato arrestato per violazione della normativa sulle armi e per ricettazione. Le armi e le munizioni sono state sequestrate. Il suo connazionale, datosi alla fuga, è ora indiziato di tentato omicidio.