Sparatoria in strada a Scicli, un ferito

Due gruppi di persone, uno composto da albanesi, l’altro da tunisini si sono scontrati in strada a Scicli, nel Ragusano, a colpi di arma da fuoco. Un albanese di 28 anni è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale Nino Baglieri di Modica. L’episodio si è verificato ieri nella zona di Largo Gramsci. I protagonisti della rissa si sono inseguiti per le vie del centro, dove a quell’ora si trovavano molte persone. Sono intervenuti la Polizia locale e i carabinieri che conducono le indagini.