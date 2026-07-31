Sciacca, si sbloccano i lavori al porto: dopo quattro anni, «presto la banchina di riva nord»

31/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Il porto di Sciacca avrà la sua banchina di riva nord». Finalmente completa. È il sindaco Fabio Termini a dare l’annuncio dei lavori, che comprendono anche i piazzali sul retro e le opere di alaggio, e saranno eseguiti dall’impresa Emmecci spa. Da cui è arrivata la rassicurazione che le attività partiranno a breve, subito dopo i passaggi preliminari: dalla pulizia dell’area ai prelievi per il campionamento dei materiali. I primi passi si svolgeranno all’interno del cantiere già presente al porto, così da avere il minimo impatto sulle attività della zona. Si partirà dal marciapiede spartitraffico – tra la corsia attuale e quella nuova – e il resto delle opere per la nuova viabilità. Poi verrà terminata la banchina: con la posa dei massi e la realizzazione di sovrastrutture e opere accessorie. Tra queste, previste anche due torri faro.

Il risultato atteso dopo quattro anni

I lavori – per quella che viene definita dal sindaco Termini «un’opera strategica per l’economia di tutta Sciacca» – erano fermi da quattro anni. Da quando l’allora ditta appaltatrice aveva deciso di ritirarsi, dando vita a una lunga battaglia legale con la Regione siciliana. Risolta con l’attribuzione dell’appalto a una delle ditte nel raggruppamento di imprese originario: il Consorzio Conpat di Roma. In associazione temporanea di imprese con la siciliana Emmecci spa. Per concludere un progetto che, nelle ambizioni del territorio, dovrebbe proiettare Sciacca tra le mete preferite del turismo nautico.

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