Schifani firma intesa al Mit, Tardino presidente Autorità portuale Sicilia occidentale
Annalisa Tardino presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato l’intesa col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A confermalo il ministro Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento alla direzione della Lega Sicilia, in corso a Messina. « Voglio dare una notizia – ha detto Salvini -. Oggi il presidente Schifani ha dato il via libera a una scelta che da ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino». Chiusa dunque la querelle che si era aperta l’anno scorso – con tanto di ricorso al Tar – attorno alla nomina di Tadino come commissario straordinario dell’Autorità.