Annalisa Tardino

Annalisa Tardino presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato l’intesa col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A confermalo il ministro Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento alla direzione della Lega Sicilia, in corso a Messina. « Voglio dare una notizia – ha detto Salvini -. Oggi il presidente Schifani ha dato il via libera a una scelta che da ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino». Chiusa dunque la querelle che si era aperta l’anno scorso – con tanto di ricorso al Tar – attorno alla nomina di Tadino come commissario straordinario dell’Autorità.