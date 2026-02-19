Annalisa Tardino

Schifani firma intesa al Mit, Tardino presidente Autorità portuale Sicilia occidentale

19/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Annalisa Tardino presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato l’intesa col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A confermalo il ministro Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento alla direzione della Lega Sicilia, in corso a Messina. « Voglio dare una notizia – ha detto Salvini -. Oggi il presidente Schifani ha dato il via libera a una scelta che da ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino». Chiusa dunque la querelle che si era aperta l’anno scorso – con tanto di ricorso al Tar – attorno alla nomina di Tadino come commissario straordinario dell’Autorità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, incendio in una trattoria di via Lago di Nicito. Sul posto i carabinieri
Leggi la notizia

Annalisa Tardino presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato l’intesa col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A confermalo il ministro Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento alla direzione della Lega Sicilia, in corso a Messina. « Voglio dare una notizia – ha detto Salvini -. Oggi il presidente Schifani ha dato […]

Ciclone Harry, disastro atteso per la fascia ionica: «Basta tangenziali fronte mare, serve arretrare»
Leggi la notizia

Annalisa Tardino presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato l’intesa col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A confermalo il ministro Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento alla direzione della Lega Sicilia, in corso a Messina. « Voglio dare una notizia – ha detto Salvini -. Oggi il presidente Schifani ha dato […]

Incidente tra due moto e una macchina in territorio di Belpasso. Morto un 24enne
Leggi la notizia

Annalisa Tardino presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato l’intesa col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A confermalo il ministro Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento alla direzione della Lega Sicilia, in corso a Messina. « Voglio dare una notizia – ha detto Salvini -. Oggi il presidente Schifani ha dato […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze