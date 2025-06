Schifani e la gaffe social con le istruzioni, dimenticate, per l’intelligenza artificiale

«Ecco una proposta per un post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente»: firmato ChatGPT. Il testo in questione – con ogni probabilità le istruzioni scritte al chatbot basato sull’intelligenza artificiale – è quello comparso questa mattina sul profilo Facebook istituzionale del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il tutto all’inizio di un post sulla crisi idrica nell’Isola, nel quale si annunciava la consegna di tre dissalatori mobili, a Porto Empedocle, Gela e Trapani. Un pasticcio che non è passato inosservato con il post incriminato che è stato cancellato e condiviso nuovamente senza la parte che rimandava all’aiutino dell’intelligenza artificiale.