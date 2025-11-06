Foto generata con AI

Schifani, andata e ritorno (anticipato) da Bruxelles

06/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Era volato a Bruxelles per incontrare la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. Ma, visti gli sviluppi dovuti alla crescita della tensione politica per via dell’inchiesta della Procura di Palermo, il presidente Schifani, da Bruxelles, prenderà il primo volo all’alba del 7 novembre per arrivare a Palazzo d’Orleans in mattinata. Giusto in tempo per essere presente a quella che si preannuncia essere la Giunta più calda del suo mandato che ha convocato con urgenza.

Appalti e concorsi truccati

Appalti e concorsi truccati. È questo il tema che, inevitabilmente sarà sul tavolo anche a seguito della richiesta della Procura di Palermo che ha chiesto l’arresto dei 18 indagati. Tra questi il segretario della Dc Totò Cuffaro, il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo della Dc nell’Assemblea siciliana Carmelo Pace. Ma, per tornare all’appuntamento belga, ricordiamo che ha rappresentato un passaggio cruciale nei rapporti tra Regione Siciliana e Unione europea su uno dei temi più strategici per il futuro dell’Isola: la gestione sostenibile dei rifiuti.

Gestione dei rifiuti

Sul tavolo della Commissaria Europea, il presidente Schifani a Bruxelles ha messo la piena disponibilità del governo regionale a collaborare con la Commissione europea, assicurando trasparenza, conformità alle direttive e determinazione nel procedere lungo il percorso tracciato. Sembra, però, che anche l’allineamento del piano siciliano con gli obiettivi e le normative comunitarie, in particolare in materia di economia circolare, recupero di materia e valorizzazione energetica degli scarti attraverso i due termovalorizzatori previsti.

Tenuta del Governo regionale

Gli eventi locali, e il suo frettoloso ritorno, dimostrano che il rischio di tenuta del Governo regionale è definibile, per usare un termine militare visto c he in questo periodo vanno molto di moda, DEFCON1, ossia massima allerta. All’interno della maggioranza tutti si stanno smarcando dalla Dc. La Lega, che con il partito di Totò Cuffaro nelle scorse settimane aveva stretto un’accordo strategico in vista della prossima competizione elettorale, ora parla di interlocuzione. E, nei corridoi, del Palazzo, la frase più frequente sembra essere: Cuffaro chi?

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’avvocato di Totò Cuffaro rinuncia al mandato per «opportunità»: è citato nelle carte dell’inchiesta
Leggi la notizia

Era volato a Bruxelles per incontrare la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. Ma, visti gli sviluppi dovuti alla crescita della tensione politica per via dell’inchiesta della Procura di Palermo, il presidente Schifani, da Bruxelles, prenderà il primo volo all’alba del 7 novembre per arrivare a Palazzo […]

Nuovo treno diretto Palermo-Catania: anni di lavori per la velocizzazione, ma è più lento di 10 anni fa
Leggi la notizia

Era volato a Bruxelles per incontrare la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. Ma, visti gli sviluppi dovuti alla crescita della tensione politica per via dell’inchiesta della Procura di Palermo, il presidente Schifani, da Bruxelles, prenderà il primo volo all’alba del 7 novembre per arrivare a Palazzo […]

Il protocollo Cuffaro: dai bandi per «gli amici» alle talpe. C’è pure un uomo dei servizi segreti
Leggi la notizia

Era volato a Bruxelles per incontrare la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. Ma, visti gli sviluppi dovuti alla crescita della tensione politica per via dell’inchiesta della Procura di Palermo, il presidente Schifani, da Bruxelles, prenderà il primo volo all’alba del 7 novembre per arrivare a Palazzo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Oroscopo del mese: novembre 2025
di

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]