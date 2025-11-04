Pagina Fb Totò Cuffaro

Corruzione: procura di Palermo chiede gli arresti di Cuffaro e Romano

04/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone. Tra le persone coinvolte anche Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, leader della Dc, il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace. Tutti loro sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione.

I carabinieri del Ros – si legge in una nota diramata dal capo della procura di Palermo, Maurizio de Lucia – hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo. Solo dopo l’interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta avanzata degli arresti domiciliari per Cuffaro, Romano e gli altri. Disposte le perquisizioni del Ros dei carabinieri. 

«Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione». Lo afferma il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano, per cui la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto nell’ambito di un’inchiesta su presunti appalti truccati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Appalti truccati nella sanità siciliana: insieme ai politici, anche medici e manager da Siracusa a Palermo
Leggi la notizia

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone. Tra le persone coinvolte anche Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, leader della Dc, il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace. Tutti loro sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I […]

Corruzione: procura di Palermo chiede gli arresti di Cuffaro e Romano
Leggi la notizia

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone. Tra le persone coinvolte anche Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, leader della Dc, il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace. Tutti loro sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]