La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone. Tra le persone coinvolte anche Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, leader della Dc, il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace. Tutti loro sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione.

I carabinieri del Ros – si legge in una nota diramata dal capo della procura di Palermo, Maurizio de Lucia – hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo. Solo dopo l’interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta avanzata degli arresti domiciliari per Cuffaro, Romano e gli altri. Disposte le perquisizioni del Ros dei carabinieri.

«Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione». Lo afferma il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano, per cui la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto nell’ambito di un’inchiesta su presunti appalti truccati.