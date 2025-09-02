Schianto in moto a Palermo: morti due giovani, inutili i soccorsi

Sono Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22 anni i due giovani che purtroppo hanno perso la vita a Palermo questa notte, a causa in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 3:00. Il punto esatto è il sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione di Catania. Viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che è finita contro il guard-rail. Sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia che hanno chiuso per alcune ore anche strada.