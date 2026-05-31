Foto di Carabinieri

Un 18enne con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri a Misilmeri, nel Palermitano, con le accuse di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter senza targa insieme a un altro ragazzo quando, alla vista di una pattuglia in corso Vittorio Emanuele, ha tentato di sottrarsi al controllo imboccando la statale 121. Ne è nato un lungo inseguimento tra i territori di Misilmeri e Bolognetta, durante il quale il mezzo avrebbe effettuato manovre pericolose e inversioni di marcia.

Investito un militare

Per fermare la fuga, i militari hanno predisposto uno sbarramento stradale. Secondo la ricostruzione, il conducente avrebbe inizialmente rallentato per poi accelerare improvvisamente, travolgendo un carabiniere sceso dall’auto di servizio. Dopo l’impatto e una breve colluttazione, i due giovani sono riusciti ad allontanarsi verso un’area commerciale.

Rintracciato in un centro commerciale

Determinante si è rivelata la collaborazione di alcuni passanti, che hanno fornito indicazioni utili sulla direzione di fuga. Il 18enne è stato rintracciato all’interno di un centro commerciale, dove aveva già cambiato abiti nel tentativo di confondersi tra la folla e allontanarsi a bordo di un altro mezzo. Il complice è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che lo scooter era privo di targa, assicurazione e documenti e che il giovane era senza patente. È stato anche segnalato alla prefettura di Palermo per il possesso di una dose di hashish. Il gip del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.