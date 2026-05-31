Foto di carabinieri

Ha rubato un Suv e si è lanciato a forte velocità tra le strade del centro di Catania, ignorando l’alt dei carabinieri e dando vita a un inseguimento notturno terminato nel quartiere San Cristoforo. Protagonista della vicenda un 16enne catanese, denunciato all’autorità giudiziaria.

L’inseguimento dei carabinieri

La vicenda è iniziata poco dopo la mezzanotte, quando una pattuglia ha intercettato in via di Sangiuliano un Suv che procedeva ad alta velocità. Dai controlli effettuati attraverso la centrale operativa è emerso che il veicolo era stato rubato pochi minuti prima in via Alcide De Gasperi. Alla richiesta di fermarsi, il conducente avrebbe accelerato ulteriormente, dando il via a una fuga per le strade cittadine nonostante sirene e lampeggianti.

Bloccato a San Cristoforo

La corsa si è conclusa nel quartiere San Cristoforo, dove il giovane ha abbandonato il mezzo tentando di proseguire la fuga a piedi. Secondo la ricostruzione dei militari, nel tentativo di ostacolare l’intervento avrebbe anche rovesciato un contenitore dei rifiuti contro l’auto di servizio, causando alcuni danni. Il 16enne è stato infine bloccato e denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e violazioni al Codice della strada. Il Suv è stato recuperato e restituito al proprietario.