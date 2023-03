Schiaffeggia l’arbitro dopo espulsione a un compagno. Daspo per calciatore del Noto

Per tre anni, un calciatore di Noto non potrà accedere alle manifestazioni sportive per avere aggredito l’arbitro durante una partita locale. Il direttore di gara è stato colpito con un violento schiaffo, colpevole agli occhi dell’aggressore, di aver espulso un compagno di squadra che, a sua volta, aveva dato una testata a un avversario. La vicenda è stata segnalata dagli agenti del commissariato netino al questore di Siracusa, insieme alle relative annotazioni della Digos. Oltre al provvedimento, il calciatore dovrà sottostare all’obbligo di presentazione al commissariato durante lo svolgimento di tutte le partite in cui è impegnata la propria squadra.