Scatta il piano di manutenzione dell’Ancipa, sospese le forniture d’acqua in diversi Comuni

foto di Alfio Giachino

Scatteranno mercoledì 19 marzo, a partire dalle 8, alcuni lavori di manutenzione lungo l’acquedotto Ancipa. L’operazione, come spiegato da Sicilacque, rientra in un piano generale che ha come obiettivo quello di migliorare l’efficienza del servizio e ridurre le perdite. I lavori si sarebbero resi necessari dopo quanto accaduto lo scorso anno, quando l’Ancipa è stata particolarmente stressata per fronteggiare l’emergenza idrica che ha attanagliato la Sicilia. I lavori lungo l’acquedotto verranno eseguiti in concomitanza con un intervento da parte di Enel nella centrale di sollevamento di Cozzo delle Guardia.

I lavori prevedono la sostituzione delle tubazioni in alcuni punti, la manutenzione straordinaria delle valvole in uscita dal potabilizzatore Ancipa (con la realizzazione di un by-pass per rendere più agevole la regolazione delle portate d’acqua da immettere in rete) e l’installazione di nuove valvole al nodo Ancipa-Blufi di Cozzo della Guardia, rimosse durante il funzionamento inverso dell’acquedotto. Durante i lavori verranno sospese le forniture ai Comuni di Agira, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Piazza Armerina, San Cataldo, Serradifalco, Valguarnera Caropepe, al Consorzio di Bonifica di Caltanissetta e all’Asi di Enna. Mentre la fornitura a Caltanissetta verrà ridotta a 110 litri al secondo, poiché il Comune sarà alimentato soltanto attraverso le fonti dell’acquedotto Madonie Est. L’erogazione dell’acqua riprenderà fra la mezzanotte di mercoledì e le ore 18 di giovedì 20 marzo.