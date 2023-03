Caltagirone, quarto scasso in cinque mesi in una scuola. Ad agire sempre lo stesso uomo con una maschera al volto

Scuola scassinata e danneggiata per pochi spiccioli, nel centro del comune di Caltagirone, nel Catanese. Si tratta del liceo di scienze umane Giovanni Gentile, preso di mira quattro volte negli ultimi cinque mesi dalla stessa persona. A sorprenderlo, ancora una volta qualche sera fa alle 20.30, sono state le telecamere di sorveglianza dell’istituto. Il video mostra il ladro che, con il volto coperto da una maschera, forza con una mazza il portone d’ingresso della scuola, per entrare nell’edificio. Le telecamere di sicurezza catturano ogni sua mossa, mentre ruba poche monete al distributore automatico. Diverse le denunce dell’amministrazione della scuola, preoccupata per i danni economici e morali causati dalle effrazioni: «Assicuriamo di rafforzare le misure di sicurezza dell’istituto – fa sapere in una nota – e siamo fiduciosi nell’attività portata avanti dalle forze dell’ordine. Si spera sia fatta giustizia nel breve tempo possibile».

«È una realtà di disagio sociale – commenta l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza Giuseppe Fiorito – non è un’azione mirata e diretta contro la scuola, ma sono prese di mira le macchinette erogatrici di merende e bevande in vari luoghi della città – conclude – le indagini sono in corso e presto si avranno risultati».