Sbarchi a Lampedusa, tre migranti tetraplegici trasferiti al poliambulatorio

Ancora sbarchi a Lampedusa dove stamattina sono arrivati undici migranti a bordo di un barchino. Su quest’ultimo, di circa otto metri, oltre a tre minorenni erano presenti anche tre persone tetraplegiche. Queste ultime sono state trasferite al poliambulatorio. Intanto, all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola la pressione sembra essersi allentata in questi ultimi giorni a seguito dei trasferimenti che hanno permesso di alleggerire la struttura, spesso sovraffollata per via dei continui sbarchi.

Articoli correlati