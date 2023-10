In foto la nave Aurora. Fonte pagina Facebook di Sea-Watch

Sbarchi, due scafisti arrestati e 21 migranti soccorsi dalla Sea-Watch

Sono 21 le persone soccorse la scorsa notte dalla nave Aurora di Sea-Watch. I migranti – tra cui anche un bambino – erano in mare da tre giorni e versavano in condizioni di difficoltà a sud di Lampedusa. L’imbarcazione adesso è diretta verso il porto di Trapani, come disposto dalle autorità italiane. Restando in tema immigrazione, ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due scafisti di origini straniere che si trovano ora al carcere Cavadonna. Si tratta di un 21enne egiziano e un 20enne sudanese, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due giovani hanno guidato un’imbarcazione partita dalle coste libiche e arrivata la notte del 9 ottobre scorso nel porto commerciale di Augusta con a bordo 61 migranti.

