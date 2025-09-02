Frame video E655Caimano

Palermo, autobus Amat colpito da lancio di pietre: indagano i carabinieri

02/09/2025

A Palermo un autobus dell’Amat è stato preso di mira da un fitto lancio di pietre mentre percorreva via Placido Rizzotto. Uno dei finestrini del mezzo è andato in frantumi, ma fortunatamente non si registrano feriti. Secondo quanto ricostruito, a colpire il bus sarebbe stato un gruppo di ragazzi. L’autista ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dei negozi e dei supermercati presenti nella zona per risalire ai responsabili.

