Foto di Guardia di finanza pagina Facebook

Trasportava quasi cinque chili di cocaina in auto. L’operazione della guardia di finanza è scattata all’uscita del casello autostradale di Acireale, dove i militari hanno intimato l’alt a un veicolo sospetto. Il conducente, apparso subito agitato, ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere con una perquisizione.

La scoperta della droga

Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 chilogrammi, nascosti all’interno di un pannello laterale nella zona del sedile posteriore. Il carico, se immesso sul mercato delle piazze di spaccio, avrebbe potuto generare proventi illeciti per quasi un milione di euro. Il giudice ha convalidato l’arresto del corriere della droga disponendo il trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di piazza Lanza.