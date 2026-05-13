Tre uomini arrestati per furto d’auto a Catania. Si tratta di tre pregiudicati di 52, 24 e 36 anni, tutti del capoluogo etneo. Nel mirino dei malviventi era finita una Fiat 500 parcheggiata negli stalli del centro commerciale Ikea. Secondo la ricostruzione, i tre, arrivati a bordo di una Fiat Panda, hanno individuato l’auto da rubare e sono entrati in azione: due si sono avvicinati al veicolo mentre il terzo faceva da palo. In pochi istanti, utilizzando una chiave alterata e la tecnica OBD (un sistema che consente di interfacciarsi alla centralina elettronica del veicolo attraverso la presa diagnostica), sono riusciti ad avviare l’auto e a darsi alla fuga.

L’inseguimento e il blitz

Determinante la segnalazione degli addetti alla sicurezza del centro commerciale, che hanno allertato la centrale operativa. Le gazzelle si sono messe subito sulle tracce dei ladri, intercettandoli sulla provinciale 69 I. Ne è nato un inseguimento: la Panda ha tentato di ostacolare i militari per favorire la fuga della vettura rubata. Gli equipaggi si sono quindi divisi, riuscendo a bloccare prima la Panda con a bordo il 52enne e il 24enne. Il 36enne, alla guida della Fiat 500, ha proseguito la fuga lungo via San Giuseppe La Rena, mettendo a rischio la sicurezza stradale, fino a perdere il controllo del mezzo e schiantarsi contro un furgone.

Arresti e recupero del mezzo

Nonostante l’impatto, il 36enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, nascosto tra la vegetazione. I tre sono stati arrestati e posti ai domiciliari con braccialetto elettronico. Durante le perquisizioni è stata sequestrata la strumentazione utilizzata per il furto. La Fiat 500 è stata recuperata e restituita al proprietario, che non si era ancora accorto di quanto accaduto.