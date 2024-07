Avrebbero lanciato una molotov dentro una casa. A Santa Tecla, frazione marina di Acireale, in provincia di Catania, la camera da letto di un’abitazione è stata fortemente danneggiata da un incendio. Secondo quanto riferito da alcune testimonianze a Rei Tv, intorno alle 4:30 della notte di oggi due persone a bordo di uno scooter avrebbero scavalcato la recinzione di uno stabile, rotto il vetro di una finestra e lanciato all’interno una bomba molotov, cioè una bottiglia incendiaria di solito composta da una bottiglia di vetro piena di liquido infiammabile e da un pezzo di tessuto che fa da stoppino. La bottiglia incendiaria ha provocato molti danni alla camera da letto, al piano terra; poi il fuoco sarebbe arrivato anche nelle altre stanze e – a causa delle alte temperature – una parte del tetto è crollata.

A quanto si apprende, le persone che vivono nel palazzo – uno stabile di tre piani – sono state svegliate dall’esplosione di alcuni elettrodomestici. La casa incendiata sarebbe di una coppia che non risiede in Sicilia e che abiterebbe l’appartamento solo per alcune settimane nel periodo estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato l’edificio e spento l’incendio: sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Indagano i carabinieri di Acireale, che hanno confermato la natura dolosa dell’incendio.