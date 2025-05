Incidente tra due auto nel Ragusano: una persona è morta carbonizzata

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio lungo la circonvallazione di Donnalucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora della dinamica del sinistro avvenuto in prossimità di Playa grande, intorno alle 16,30, ci sarebbe stato un impatto tra due auto. Una delle due macchine ha preso fuoco: la persona che era alla guida del mezzo è rimasta incastrata all’interno delle lamiere dell’abitacolo della vettura, ed è morta carbonizzata. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e tre ambulanze con a bordo gli operatori sanitari per i soccorsi.

Stando a ciò che è emerso al momento, il cadavere carbonizzato dovrebbe essere quello di una donna di cui non è ancora nota l’identità. L’auto che ha preso fuoco, invece, è una Peugeot. La conducente dell’altra vettura – una Fiat 500 – è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Aggiornamento delle 19. La persona deceduta sarebbe una 23enne di Scicli, in provincia di Ragusa. I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno messo in sicurezza l’area. Adesso si aspettano le determinazioni dell’autorità giudiziaria per poter procedere al recupero della salma e alla rimozione dell’auto.