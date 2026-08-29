San Gregorio, entra in casa della nonna sfondando la finestra per fare un pisolino

29/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sfonda il vetro di casa della nonna, a San Gregorio, a Catania, per entrare e fare un pisolino. Ma adesso dovrà rispondere di violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. Protagonista è un 38enne pregiudicato. Che, in preda all’alcool e non è chiaro se anche con assunzione di droghe, non trovando la nonna in casa ad aprirgli, ha deciso di entrare sfondando una finestra in salone. Distruggendo anche altri oggetti nell’appartamento, per poi addormentarsi sul divano. Dove la nonna lo ha trovato al suo rientro, chiamando i carabinieri. I due per un periodo avevano convissuto, dopo che il 38enne aveva ricevuto un divieto di avvicinamento nei confronti della madre per maltrattamenti in famiglia. Ma visti i comportamenti del nipote, anche la donna lo aveva allontanato. Adesso il 38enne è stato arrestato.

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