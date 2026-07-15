Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di San Giovanni La Punta. Nel corso della prima seduta dell’assemblea, Simona Fiore è stata eletta presidente del Consiglio comunale, mentre Salvo Cammisa ricoprirà il ruolo di vicepresidente.

Dopo la proclamazione, la neo presidente – vicina al deputato regionale Andrea Messina – ha ringraziato consiglieri e cittadini per la fiducia ricevuta, assicurando che svolgerà il proprio incarico nel rispetto delle istituzioni e favorendo un confronto improntato al dialogo e alla collaborazione. Con l’elezione delle principali cariche dell’aula prende ufficialmente il via la nuova consiliatura.