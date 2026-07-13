Foto di Comune di Catania

Nuovo avvicendamento nella giunta del Comune di Catania guidata dal sindaco Enrico Trantino. Dopo le dimissioni dell’assessore Carmelo Coppolino ha giurato oggi Orazio Grasso. Il 41enne, capogruppo del Movimento per le autonomie in municipio, avrà le deleghe a Viabilità e Polizia locale. Il nuovo assessore dopo avere letto la formula di rito ha voluto ringraziare il sindaco e l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. Presente in Comune il deputato regionale, ed ex assessore ai Servizi sociali, Giuseppe Lombardo.