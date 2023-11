San Giovanni La Punta, con le deleghe si completa la giunta Bellia. Rapisarda (FI): «Al lavoro per la città»

Sono Giuseppe Spampinato e Salvo Cammisa i due nuovi assessori nominati dal sindaco di San Giovanni La Punta Antonino Bellia. Prendono il posto di Giuseppina Reale e Valentina Gullotto. A stretto giro, con uno specifico decreto pubblicato oggi, il primo cittadino ha assegnato le deleghe ai componenti della sua giunta. Spampinato si occuperà di Contenzioso e Affari legali, Tributi, Commercio e Attività produttive e Legalità. A Cammisa assegnate le deleghe per Randagismo e diritti degli animali, Cultura, Servizi cimiteriali e Politiche energetiche.

Per Simona Agata Fiore ci sono Pubblica istruzione, Politiche della famiglia, Disabilità e Sport. La squadra è completata da Antonio Calvagno e Giovanni Petralia. Per il primo le deleghe assegnate sono quelle a Manutenzione, Pubblica illuminazione, Verde ed Edilizia sportiva. Infine a Petralia, soltanto omonimo dell’assessore al Comune di Catania, le deleghe a Mobilità e infrastrutture, Politiche giovanili, Pari opportunità e associazionismo.

Petralia, esponente di Forza Italia ed eletto consigliere comunale come più votato della lista San Giovanni La Punta protagonista, si è dimesso dalla carica e al suo posto subentra Luca Villarà. «Cercheremo di portare un contributo importante alla cittadina e ci metteremo in moto da subito per raggiungere questo obiettivo», commenta a MeridioNews Luca Rapisarda, coordinatore comunale a San Giovanni La Punta di Forza Italia e riferimento nel territorio dell’assessore regionale al Bilancio Marco Falcone.