Picchia la mamma per i soldi della droga: «Vi faccio bruciare vivi»

Prima la minaccia, poi i fatti. A Catania, una donna è stata aggredita dal figlio 28enne per una questione di soldi. Il ragazzo, tossicodipendente, da tempo minacciava di morte i genitori per ottenere da loro denaro per comprare la droga. E, stavolta, si è spinto oltre le urla. Costringendo prima la madre ad andare al più vicino bancomat per ritirare almeno mille euro. Somma non disponibile sul conto della donna: una notizia che, una volta rientrata a casa, nel quartiere di San Giovanni Galermo, ha provocato l’ira del figlio. Che ha iniziato a colpire la madre alla schiena.

La donna, stanca e spaventata dall’aumentare della violenza, ha così deciso di chiamare la polizia. Alla voltante, arrivata nell’abitazione, ha raccontato che il figlio era tornato a vivere con loro da circa un mese, quando è uscito dal carcere. Facendo, però, spesso uso di sostanze stupefacenti e diventando sempre più scontroso e violento con i genitori. Fino a colpirla con calci e pugni. Gli agenti hanno trovato il 28enne addormentato sul divano, con una mazza in legno accanto. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha cominciato a urlare e a insultare i genitori. Minacciando di farli bruciare vivi. Già pluripregiudicato, è stato arrestato per tentata estorsione e per maltrattamenti in famiglia, e condotto in carcere.