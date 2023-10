San Berillo, accoltellato un uomo in via Pistone. Rintracciato l’aggressore e recuperata l’arma

Numerose ferite da taglio all’addome e alla spalla. La vittima è un uomo, originario del Senegal, che è stato trasferito dal 118 al Pronto soccorso. L’aggressione, secondo quanto si apprende, è avvenuta in via Pistone, all’interno del quartiere San Berillo vecchio, a Catania. Dopo una segnalazione al numero unico per le emergenze sul posto sono intervenuti i carabinieri con i militari che sono riusciti a individuare il responsabile. L’aggressore sarebbe un 43enne, connazionale della vittima.

Per rintracciarlo sono state decisive alcune testimonianze. Nel frangente, sono stati riferiti importanti particolari sull’abbigliamento del presunto colpevole, e in particolare, che indossava una maglia di colore verde con un’evidente scritta di colore nero con la dicitura California. Il 43enne è stato fermato all’interno della sua abitazione, nei pressi del Castello Ursino. In un primo momento avrebbe negato ogni coinvolgimento ma i militari hanno recuperato la maglietta, ancora sporca di sangue, e il coltello utilizzato durante l’aggressione. L’arma , con lama da 20 centimetri, si trovava in una busta di plastica nera, nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. Dietro la vicenda ci sarebbe una banale lite.

