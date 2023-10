A Bronte è iniziata la sagra del pistacchio. «Un’occasione per valorizzare il territorio»

Prima giornata di festa a Bronte per la 32esima sagra del pistacchio. A tagliare il nastro inaugurale è stato il sindaco Pino Firrarello. «Il protagonista della sagra ovviamente è il nostro pistacchio dop – afferma il primo cittadino – Non a caso, quest’anno in piazza Spedalieri i visitatori negli stand troveranno solo pistacchio di Bronte certificato. Vogliamo che chi compra alla sagra abbia la certezza di sapere la provenienza del pistacchio».

La sagra del pistacchio è ormai sinonimo di valorizzazione del territorio e di ospitalità. «Chi ci verrà a trovare – assicura Firrarello – potrà contare su un palinsesto di manifestazioni ludiche e culturali di sicuro rilievo, dedicate a tutte le età». Intanto é già pienone: «So – conclude il sindaco di Bronte – che le prenotazioni in ristoranti e bed and breakfast sono tantissime». E al taglio del nastro, oltre alla giunta, al presidente del Consiglio comunale Aldo Catania e ai consiglieri comunali, hanno partecipato diverse le autorità.

Fra queste Antonio Bonanno sindaco di Biancavilla, il commissario del Parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro, Enza Meli, la segretaria provinciale della Uil, e gli assessori Cettina Foti di Randazzo e Melo Melardi di Maletto. Con loro anche i comandanti dei carabinieri e della guardia forestale di Bronte della polstrada di Randazzo, e i comandanti della compagnia carabinieri di Randazzo e della guardia di finanza di Paternò. Presente anche la capitaneria di porto di Catania

Poi, dopo le applaudite sfilate del complesso bandistico San Biagio – Città di Bronte, degli sbandieratori, delle majorette e dei musici Casa Normanna di Motta Sant’Anastasia, tanta animazione e il concerto dei Rhytmus21 in piazza Rosario e lo spettacolo musicale The voice of brass in piazza Cimbali. Domani l’apertura degli stand è prevista per le 10, quando sarà subito folklore con i carretti siciliani durante il mattino, il Pupi siciliani in carne ed ossa alle 17 e, infine alle 21.30, lo spettacolo musicale Sicily folk orchestra in piazza Cimbali.

