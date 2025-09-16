S. Margherita di Belice: denunciato l’autore di un incendio doloso

Un uomo di 57 anni di Santa Margherita di Belice è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto responsabile di un incendio doloso, che ha interessato un’area di circa un ettaro di sterpaglie in via Cristoforo Colombo, su un terreno comunale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, sono state domate dai vigili del fuoco del locale distaccamento, evitando che potessero propagarsi ulteriormente e arrecare danni a persone o abitazioni. L’attività investigativa condotta dai carabinieri ha consentito, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, di raccogliere gravi indizi a carico del 57enne quale autore del gesto. Su disposizione della procura di Sciacca, hanno dunque eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, procedendo al sequestro di capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli documentati nei filmati acquisiti e ritenuti rilevanti ai fini delle indagini.