«L’informazione di prossimità»: tornano le rubriche mattutine della Tgr Rai

18/09/2025

Tornano Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Nuove sigle, grafica in aggiornamento e contenuti pensati per rendere l’informazione del mattino ancora più tempestiva, vicina e interattiva: da lunedì 22 settembre, a partire dalle 7 su Rai 3, la Tgr Rai torna a proporre gli appuntamenti con Buongiorno Italia e Buongiorno Regione.

Si parte con Buongiorno Italia, il programma di servizio con notizie, attualità, sport e meteo dettagliato, con tre ampi collegamenti in diretta dai territori locali del Nord, del Centro e del Sud per raccontare in tempo reale il Paese, e altri collegamenti flash dalle redazioni regionali. Ci sarà, inoltre, un approfondimento su #laprimacosabella, la buona notizia del giorno. Alle 7.30, poi, saranno protagoniste le cronache locali, le eccellenze del territorio, le imprese innovative con Buongiorno Regione, caratterizzata da una rassegna stampa ragionata e da una maggiore interazione con il pubblico, attraverso segnalazioni, audio e video.

«Buongiorno Italia e Buongiorno Regione – dice il direttore della Tgr Roberto Pacchetti – non sono semplici notiziari ma momenti di racconto vivo, dialogo e servizio al cittadino. Con la nuova stagione, vogliamo essere ancora più tempestivi, inclusivi e capaci di raccontare il Paese nella sua quotidianità. Grazie all’impegno di giornalisti, assistenti di redazione, impiegati e personale delle 17 sedi e dei quattro centri di produzione Rai, la Tgr – aggiunge Pacchetti – continua a essere il punto di riferimento quotidiano per milioni di cittadini, consolidando il proprio ruolo di motore dell’informazione di prossimità della Rai». Dalla seconda settimana di ottobre, inoltre, torneranno in onda tutte le rubriche della Tgr con nuovi curatori per portare idee fresche e con un palinsesto riorganizzato nel quale debutterà Alta Quota, la rubrica sulla montagna in avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina.

