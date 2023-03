Ruba generi alimentari in un supermercato. Denunciato un 29enne a Pachino

La polizia di Pachino, in provincia di Siracusa, ha denunciato due uomini. Il primo, un 37enne, è stato denunciato per il reato di evasione.Il secondo, un 29enne, è stato denunciato per il reato di furto aggravato dopo essere stato sorpreso con generi alimentari per il valore di circa 100 euro che avrebbe rubato in un supermercato.