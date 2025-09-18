Caltagirone, ruba un’auto e si ferma a comprare le sigarette con il bancomat che trova dentro

Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri di Caltagirone (in provincia di Catania) per furto e indebito utilizzo di carta di pagamento. In mattinata, i militari hanno ricevuto la denuncia per il furto di un’auto da parte di un 28enne di Caltagirone, meccanico dipendente di una concessionaria di automobili che, avendo in custodia la macchina – un’Audi A6 – per procedere alla sua riparazione, l’aveva parcheggiata nel cortile della propria abitazione, non ritrovandola, però, la mattina seguente. Durante la notte, dunque, qualcuno aveva rubato la vettura con tutto ciò che c’era nell’abitacolo, ovvero la patente e due carte di pagamento.

Acquisita la denuncia, i carabinieri hanno diramato le ricerche dell’auto. Proprio in quel momento, sul cellulare del meccanico è arrivato un messaggio da parte della banca, che lo avvertiva dell’avvenuta transazione per il pagamento di quattro prodotti per fumatori, acquistati al distributore automatico di una tabaccheria di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) di cui egli, ovviamente, non era al corrente. Acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza della tabaccheria del Nisseno, i militari hanno visto che, intorno alle 4, un ragazzo ha effettuato quegli acquisti, utilizzando le carte di pagamento del meccanico. Il 21enne è stato riconosciuto in un ragazzo di origini rumene non solo per le sue fattezze fisiche ma anche per la sua particolare andatura e per un tatuaggio sul collo. Gli investigatori hanno anche individuato e recuperato l’auto rubata che, ormai priva di carburante, si trovava lungo la strada statale 115.