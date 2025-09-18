Caltagirone, ruba un’auto e si ferma a comprare le sigarette con il bancomat che trova dentro

18/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri di Caltagirone (in provincia di Catania) per furto e indebito utilizzo di carta di pagamento. In mattinata, i militari hanno ricevuto la denuncia per il furto di un’auto da parte di un 28enne di Caltagirone, meccanico dipendente di una concessionaria di automobili che, avendo in custodia la macchina – un’Audi A6 – per procedere alla sua riparazione, l’aveva parcheggiata nel cortile della propria abitazione, non ritrovandola, però, la mattina seguente. Durante la notte, dunque, qualcuno aveva rubato la vettura con tutto ciò che c’era nell’abitacolo, ovvero la patente e due carte di pagamento.

Acquisita la denuncia, i carabinieri hanno diramato le ricerche dell’auto. Proprio in quel momento, sul cellulare del meccanico è arrivato un messaggio da parte della banca, che lo avvertiva dell’avvenuta transazione per il pagamento di quattro prodotti per fumatori, acquistati al distributore automatico di una tabaccheria di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) di cui egli, ovviamente, non era al corrente. Acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza della tabaccheria del Nisseno, i militari hanno visto che, intorno alle 4, un ragazzo ha effettuato quegli acquisti, utilizzando le carte di pagamento del meccanico. Il 21enne è stato riconosciuto in un ragazzo di origini rumene non solo per le sue fattezze fisiche ma anche per la sua particolare andatura e per un tatuaggio sul collo. Gli investigatori hanno anche individuato e recuperato l’auto rubata che, ormai priva di carburante, si trovava lungo la strada statale 115.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]