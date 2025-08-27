Rovina strumenti nel Pronto soccorso di Ragusa: arrestato ubriaco

27/08/2025

Ha devastato la propria abitazione, poi ha rovinato anche alcuni strumenti nel Pronto Soccorso di Ragusa e per questo un vittoriese di 44 anni, A.A., è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari ma, in stato di alterazione per l’assunzione di alcolici e stupefacenti, stava danneggiando la propria casa di Ragusa. I carabinieri lo hanno dunque condotto al pronto soccorso. L’uomo, inizialmente calmo, si era sottoposto alle cure, poi, all’improvviso, si è strappato gli strumenti per le verifiche sui parametri vitali e ha cercato di fuggire dirigendosi verso le ambulanze. Un soccorritore del pronto soccorso ha chiuso le porte impedendogli la fuga, poi è stato bloccato dai carabinieri. Dopo l’arresto, è stato processato con il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato nuovamente posto ai domiciliari.

