Foto di Bellini International Context 2026

Bellini International Context 2026: in scena anche a Palermo e Agrigento tra Wagner e Bellini

24/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Non solo Catania: il Bellini International Context 2026 raggiunge anche Agrigento e Palermo. Dove l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone il concerto Wagner e Bellini, che mette a confronto due universi musicali diversi alla scoperta della loro sorprendente vicinanza Gli appuntamenti sono previsti per venerdì 25 settembre, alle 21, al teatro Luigi Pirandello di Agrigento e sabato 26 settembre, sempre alle 21, al Politeama Garibaldi di Palermo. Con ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, come previsto dalla manifestazione promossa dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Sul podio, il direttore finlandese Ville Einar Matvejeff, con quattro protagonisti del canto: Marija Jelić, soprano; José Maria Lo Monaco, mezzosoprano; Guo Zi Zhao, tenore; Alessandro Abis, basso.

Il programma indaga il legame non scontato tra i due compositori. Con Richard Wagner che, pur discostandosi dalla tradizione melodrammatica italiana, riconobbe la forza musicale di Vincenzo Bellini. Considerando Norma, opera simbolo del compositore catanese, vicina alla tragedia greca. Il programma parte dunque con Parsifal di Wagner, dramma musicale completato proprio a Palermo, e di cui saranno eseguiti il Preludio del primo e terzo atto, e la Musica della trasformazione scenica. Si procede poi con il Sogno di Elisa, dal Lohengrin e Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo, l’opera giovanile di Wagner ispirata a Shakespeare e ambientata in Sicilia. A chiudere la sezione dedicata al compositore tedesco sarà Norma il predisse, o Druidi, aria scritta proprio in relazione all’opera di Bellini. A cui è dedicata l’altra parte del concerto, dal Finale del secondo atto Angiol di pace, all’anima alla Sinfonia da Norma. Opera a cui è dedicata la parte conclusiva, con una sequenza di alcuni dei momenti più intensi dell’opera: la Cavatina di Pollione Meco all’altar di Venere, l’Introduzione del secondo atto Dormono entrambi, il duetto tra Norma e Adalgisa Deh! con te, con te, li prendi… – Mira, o Norma, a’ tuoi ginocchi e il grande Finale II Qual cor tradisti, qual cor perdesti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Mafia: 25 misure cautelari e sequestri per 5,5 milioni tra Catania e Siracusa
Leggi la notizia

Non solo Catania: il Bellini International Context 2026 raggiunge anche Agrigento e Palermo. Dove l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone il concerto Wagner e Bellini, che mette a confronto due universi musicali diversi alla scoperta della loro sorprendente vicinanza Gli appuntamenti sono previsti per venerdì 25 settembre, alle 21, al teatro Luigi Pirandello di Agrigento e sabato […]

Etna, restrizioni agli arrivi all’aeroporto di Catania
Leggi la notizia

Non solo Catania: il Bellini International Context 2026 raggiunge anche Agrigento e Palermo. Dove l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone il concerto Wagner e Bellini, che mette a confronto due universi musicali diversi alla scoperta della loro sorprendente vicinanza Gli appuntamenti sono previsti per venerdì 25 settembre, alle 21, al teatro Luigi Pirandello di Agrigento e sabato […]

Armi, droga e pizzo su agrumi e appalti pubblici: l’indagine sul clan Nardo
Leggi la notizia

Non solo Catania: il Bellini International Context 2026 raggiunge anche Agrigento e Palermo. Dove l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone il concerto Wagner e Bellini, che mette a confronto due universi musicali diversi alla scoperta della loro sorprendente vicinanza Gli appuntamenti sono previsti per venerdì 25 settembre, alle 21, al teatro Luigi Pirandello di Agrigento e sabato […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]