Catania, colto in flagrante mentre tenta un furto al viale XX Settembre: arrestato 42enne

La notte scorsa, a Catania, i carabinieri hanno arrestato un 42enne pregiudicato colto in flagrante mentre tentava un furto su un’auto in sosta. L’intervento rientra nei controlli rafforzati disposti dal comando provinciale per contrastare i reati su autovetture. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma per reati analoghi, è stato scoperto in viale XX Settembre all’interno di una Mercedes, dove cercava di nascondersi sotto il cruscotto.

I militari, notando il deflettore rotto, sono intervenuti bloccandolo e recuperando uno zaino con attrezzi da scasso. In tasca aveva anche carte di pagamento intestate ad altri. Poco distante, un’altra auto presentava danni simili. L’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria, ha portato alla misura cautelare degli arresti domiciliari.