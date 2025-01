Ritrovato l’uomo scomparso da Sciacca: era in spiaggia

È stato ritrovato Calogero Lombardo, il 59enne che era scomparso da Sciacca, in provincia di Agrigento. Le ricerche dell’uomo erano partite in seguito alla denuncia presentata dai familiari che si erano preoccupati dopo qualche giorno passato senza avere notizie del parente. Sono stati i carabinieri a ritrovare Calogero Lombardo in una spiaggia di contrada Maragani.

Sin da subito, i sospetti degli inquirenti si erano concentrati su questa ipotesi. Il 59enne è stato ritrovato in buone condizioni di salute, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per degli accertamenti. Non si conoscono i motivi per cui si era allontanato dalla cittadina dell’Agrigentino facendo perdere le proprie tracce.