Scomparso un 59enne da Sciacca: ricerche in corso dopo la denuncia dei familiari

Si chiama Calogero Lombardo e ha 59 anni l’uomo che è scomparso da Sciacca, in provincia di Agrigento. Da qualche giorno, di lui si è persa ogni traccia e i familiari hanno già presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri. Così sono partite le indagini.

Alle ricerche di Calogero Lombardo stanno partecipando anche i volontari della Protezione civile. L’ipotesi principale degli investigatori è che l’uomo possa trovarsi in periferia, nella località balneare di San Marco Maragani. Per le ricerche si stanno utilizzando anche dei droni per perlustrare alcune zone difficilmente raggiungibili dai veicoli.