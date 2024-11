Non solo un negozio, ma un luogo di ispirazione per la propria casa. Da quasi 20 anni è questo l’obiettivo di Virhome, punto di riferimento per arredamento, complementi d’arredo, liste nozze, biancheria per la casa e casalinghi con i suoi cinquemila metri quadrati espositivi al viale Ulisse, a Catania. Un luogo per tutti: su un unico livello e con parcheggio al piano, quindi senza barriere architettoniche, e con proposte di alta qualità e design ma con varie fasce di prezzo. Un assortimento di oltre 140 marchi, tra cui molti davvero made in Italy: una variegata offerta che si è ulteriormente ampliata con la progettazione di cucine, bagni e rivestimenti per l’intera casa, che è sempre più il tempio del benessere personale e del comfort, vissuto dalla famiglia o aperto agli amici. E anche durante le festività natalizie, Virhome rimane un punto di riferimento, grazie all’ampia scelta di regali e idee le cui proposte vengono ricercate con cura nelle fiere internazionali. Il posto giusto per acquistare i regali di Natale, da un pensierino economico ma di gusto a un presente importante che duri nel tempo. Ecco cinque proposte per voi.

(a partire da) 2 euro

Originali decorazioni natalizie

Delicati alberelli e originali angioletti con le ali traforate, dal gusto minimal ma ricercato, da combinare con le tradizionali decorazioni natalizie perfetti per sé o per i propri amici o durante una tombola di famiglia.







(a partire da) 25 euro

Caldi e morbidi plaid

Dalla tradizionale fantasia scozzese alle originali proposte in lana cotta, passando per l’effetto bouclé che trasmette morbidezza già solo allo sguardo. Sono i plaid, un classico regalo di Natale sempre apprezzato, in vista delle serate accoccolati sul divano a guardare un film o a bere una cioccolata calda. La differenza, qui, si gioca tutta sulla qualità: con proposte che possono arrivare anche a 150 euro per il cachemire, ma che partono da cifre più che abbordabili per un regalo dalla qualità garantita da Virhome.

(a partire da) 50 euro

Set bar per le serate natalizie

Che sia un cocktail di tendenza per iniziare una nottata trascorsa a giocare a carte con gli amici o un aperitivo che apre alla cena delle feste, il set bar dotato di tutto il necessario per un figurone da veri barman sarà certamente un regalo utile. Ma, tra le possibilità, ci sono anche set di flute – sempre apprezzati -, caraffe dai colori natalizi per dare un tocco tradizionale alla tavola e vassoi adatti a ogni gusto – da quelli classici a quelli con stampe pop – per servire bevande e stuzzichini con stile.

(a partire da) 100 euro

Particolari bummuli in ceramica

Scegliere la ceramica significa andare sul sicuro. Grazie alla varietà di forme, colori e stili in grado di incontrare anche il gusto più esigente. Una missione semplice nel vasto assortimento di Virhome, che va dai tradizionali alberelli alle tipiche pigne (proposte anche in originali combinazioni di colore) o a oggetti dal gusto contemporaneo come i teneri orsetti. Tra tutti, però, segnaliamo i bummuli siciliani, disponibili in tante fantasie: dal monocolore allo stile tradizionale (richiamando i pupi e persino il liotro etneo), ma anche raffigurazioni astratte.

(a partire da) 250 euro

Elegante sedia a dondolo

Un regalo importante e originale, che dura nel tempo, e trasmette la cura di chi lo dona. Un regalo che sa di casa e di Natale. È la sedia a dondolo in stile scandinavo, con struttura in legno e seduta in tessuto effetto bouclé, che sembra arrivare direttamente dal villaggio di Babbo Natale. Un mix di moderno e fiabesco che si adatta a ogni stile, perfetto per rilassanti momenti di lettura o come puro oggetto di design.