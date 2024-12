Il coraggio come valore da celebrare. È stata questa la stella polare della prima edizione del premio CB Artek Group – Le stelle acesi. Organizzato dalla radicata agenzia immobiliare Arteka di Acireale a margine di un evento formativo dal titolo L’acquisizione innovativa. A vincere il premio, consegnato nella sala Pinella Musumeci all’interno della villa Belvedere di Acireale, è stata l’associazione di Protezione civile NVPC Arci Caccia Acireale con il presidente Giovanni Carlo Raciti. Arci Caccia si è distinta, a luglio 2023, durante gli incendi che hanno colpito le frazioni di Guardia e Santa Maria degli Ammalati, lavorando per 19 ore consecutive. All’evento, in rappresentanza del Comune di Acireale, erano presenti la consigliera comunale Teresa Pizzo e l’assessore Enzo Di Mauro.

«Ricordo bene quanto accaduto il 25 luglio 2023 – racconta Di Mauro durante la consegna del premio – Era una situazione drammatica e la squadra di Arci Caccia è stata presente per diverse ore consecutive. Lavorarono con i mezzi che avevano a disposizione mentre i vigili del fuoco erano impegnati su altri fronti. Nonostante tutto, riuscirono a fronteggiare le fiamme». Il presidente Giovanni Carlo Raciti, accompagnato da alcuni volontari dell’associazione, ha commentato spiegando come «l’obiettivo è quello di affrontare sempre le emergenze con il massimo della professionalità. Noi, però, non vogliamo essere definiti eroi. Quando lavoriamo, non rischiamo, perché sappiamo come affrontare determinate emergenze». Arci Caccia, come federazione nazionale, è stata fondata a Roma nel 1969 all’interno dell’Associazione ricreativa culturale italiana.

A consegnare il premio Le stelle acesi è stata Rossana Cavallaro, broker di Arteka, insieme a Simone Vasta, broker titolare. «Il marchio Coldwell Banker, di cui facciamo parte – spiega Cavallaro prima della consegna dell’onorificenza – genera un impatto positivo anche sul tessuto urbano, proponiamo infatti la crescita personale e professionale restando fedeli ai nostri valori. Il coraggio è il primo che oggi abbiamo voluto celebrare».